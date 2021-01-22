Haber Giriş: 22 Ocak 2021 Cuma 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: Getty]
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tunalı Mahallesi'nde A.G. ile S.T'yi takibe aldı.
Polis ekiplerini fark ederek kaçan 2 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, 23,86 gram tütüne emdirilmiş esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.G. tutuklandı. S.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Antalya'da ocak ayında deniz keyfi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz