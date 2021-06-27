Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de polis YKS'ye geç kalan adaylar için seferber oldu
[Fotoğraf: AA]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 adayı sınav salonuna yetiştirirken, kimliğini unutan ya da kaybeden 17 öğrenciye de yardımcı oldu. 9 aday için de polis merkezlerinde sınav giriş belgesi çıkarıldı.
Polis ekipleri ayrıca kent genelinde sınava giren öğrencilerin dikkatlerinin dağılmaması amacıyla okulların yakınlarında devam eden inşaat çalışmalarını durdurdu. Su satışı yapan araçların sürücüleri de sessiz olmaları konusunda ikaz edildi.
Etiketler: YKS
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