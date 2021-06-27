Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Meslek Programı Muhasebe ve Finansman Bölümü öğrencileri, "Ulaş’ta Meslek Liseli Gençler Ailelerin Yanında Projesi" kapsamında ilçede ikamet eden ihtiyaç sahibi bir ailenin evinini boyadı, zeminine parke döşedi, mutfağa dolap ve tezgah yerleştirdi.

Evin bazı yerlerini onaran ve temizliğini yapan öğrenciler, aileye gıda yardımında da bulundu.

Okul müdürü Ali Işıkver, AA muhabirine, öğrencilerle birlikte okulun imkanlarını kullanarak aileyi sevindirdiklerini söyledi.

Küçük dokunuşlarla ailenin evdeki yaşam şartlarını kolaylaştırdıklarını vurgulayan Işıkver, "Bu projeyle öğrencilerde yardımlaşma, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirdik." dedi.