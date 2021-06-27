Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla Eskişehir'e getirilip depolandığı belirlenen çeşitli elektronik cihazların bazı iş yerlerine dağıtılarak vergisiz haksız kazanç elde edilmesinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri çalışma sonunda kent merkezindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 5 bin 570 parçadan oluşan akıllı cep telefonu ekranı, tablet ekranı, hoparlör, kulaklık ve muhtelif yedek parça türü kaçak elektronik cihaz ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.