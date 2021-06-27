Haber Giriş: 27 Haziran 2021 Pazar 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Mustafa Ç. yönetimindeki 54 PK 033 plakalı otomobil, Aziziye Mahallesi bağlantı yolunda yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Mustafa Ç, eşi Neva Ç. ile çocukları yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Neva Ç, Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:35
- 14:11
- 14:13
- 14:04
- 14:01
Sıradaki Haber
Adana'da engelli şehit çocuğunu YKS'ye gireceği okula polis götürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz