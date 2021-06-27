İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay Kilis Açık Cezaevinden firar eden ve kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan T.T'nin (28) Çukoroba köyünde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda metruk binadaki güvercin kümesinde saklanan T.T. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.