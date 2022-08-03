Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 06:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de otomobil, park halindeki kamyona çarptı: 5 yaralı
Eskişehir'de bir otomobil, park halindeki kamyona çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Alihan Çevik idaresindeki otomobil, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı. Savrulan otomobil refüje çarparak durdu.
Kazada, otomobil sürücüsü Çevik ile aynı araçta bulunan Feytullah Bora, Tolgahan Sezer, Sare Karadut ile Gökçe Demirler yaralandı.
Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
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