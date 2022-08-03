Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]
Düzce'de iki genç arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi başından vurularak yaralandı, bir kişi gözaltına alındı.
Merkeze bağlı Çay Mahallesi 599. Sokak'ta, Semih Çiçek (21) ve İ.D. (17) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından İ.D, Semih Çiçek'i silahla başından vurdu.
İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yoğun bakıma alınan Çiçek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, şüpheli İ.D'yi yakaladı.
Etiketler: Düzce
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