Iğdır merkez Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katında vatandaşlar bir kedinin mahsur kaldığını gördüler. Vatandaşlar kedinin iki gündür cama çıktığını ve sürekli miyavladığını belirterek merdivenden kedilerin bulunduğu kata çıkarak kapıyı yokladılar. Kapının kilitli olduğunu gören vatandaşlar bina sahibine ulaştılar.

Bina sahibi şehir dışında olduğunu söyleyince vatandaşlar açık olan camdan kediyi itfaiye yardımı ile kurtarmak istediler. İtfaiyeyi arayan vatandaşlar itfaiye gelmeyince hemen binanın yanında park halinde olan eşya taşımada kullanılan asansör sahibi devreye girdi.

Asansör sahibi Aydın Yum ve arkadaşı Çetin Kozgurt asansörü aşağıya kurduktan sonra Çetin Kozgurt, sepete binerek yukarı çıktı. Pencerede şaşkın bakışlar içinde olanları izleyen kedi ise yukarıya çıkan asansöre atlamaya çalıştı. O esnada başka bir kedi daha cama çıktı. İkinci kedi de gözükünce vatandaşlar içeride birçok kedini olabileceğini söylediler.

İki kedi şaşkın bakışlar içinde olanları izlerken asansörle yukarı çıkan Çetin Kozgurt’u görünce içeri kaçtılar. İçerideki bir dolabın arkasına saklanan kedileri alan Kozgurt, birini asansörün sepetine bırakıp indirirken diğer kedi ile de kendisi indi.

Korkan kediler Kozgurt’u birkaç yerinde ısırdı. Kedilerin iki gündür yukarıda mahsur kaldığını belirten Aydın Yum, “İki kedi şu camda mahsur kalmıştı. İtfaiyeyi aradık itfaiye gelmedi. Mecbur kalınca kendi asansörümüz ile kedileri indirdik. Kediler iki gündür aç susuz bekliyordu, vatandaşlar da gördü. Çetin arkadaşımızın sayesinde kedileri indirdik” dedi. Asansörle yere inen kediler hemen oradan koşarak gözden kayboldular.