Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
İş makinesinden düşen kişi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Sivas'ın Ulaş ilçesinde iş makinesinden düşen kişi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Tecer köyünde bir taş ocağında çalışan 20 yaşındaki B.S., kepçe kovalarına yağlama yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.
Ağır yaralanan B.S. haber verilmesi üzerine ambulansla Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
B.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Sivas
Sıradaki Haber
Yozgat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz