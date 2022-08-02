İlçeye bağlı Tecer köyünde bir taş ocağında çalışan 20 yaşındaki B.S., kepçe kovalarına yağlama yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Ağır yaralanan B.S. haber verilmesi üzerine ambulansla Ulaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.S. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.