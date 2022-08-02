Y.A. yönetimindeki hafif ticari araç, E-88 kara yolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında P.K'nin kullandığı ND 154 DV yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada P.K. ve otomobilde bulunan F.K. ile hafif ticari araç sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.