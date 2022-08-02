Haber Giriş: 2 Ağustos 2022 Salı 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta trafik kazasında 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yozgat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Y.A. yönetimindeki hafif ticari araç, E-88 kara yolu Çalatlı köyü Alaca kavşağında P.K'nin kullandığı ND 154 DV yabancı plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada P.K. ve otomobilde bulunan F.K. ile hafif ticari araç sürücüsü ve araçtaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Yozgat Trafik Kazası
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