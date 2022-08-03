İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde R.A. idaresindeki otomobil, M.G.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı.

Motosikletin devrilmesi sonucu otomobilin altında kalan M.G. ile motosikletteki F.G. 10 metre sürüklendikleri otomobilin altında sıkıştı.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kişiyi aracın altından çıkardı.

Araç sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan M.G ve F.G'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü R.A.Ç. gözaltına alındı.

Bu arada R.A.Ç'nin alkollü olduğu ve aracıyla motosiklete çarptığı iddia edildi.