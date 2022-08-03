Dicle Mahallesi'nde evine giden Mehmet Ç. (32), sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.