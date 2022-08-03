Haber Giriş: 3 Ağustos 2022 Çarşamba 02:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Dicle Mahallesi'nde evine giden Mehmet Ç. (32), sokakta yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.
Etiketler: Şanlıurfa
Son Haberler
- 03:20
- 02:57
- 02:21
- 01:59
- 02:01
Sıradaki Haber
Düzce'de silahlı kavga: 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz