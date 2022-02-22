Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kentte kumar, tombala önleme faaliyeti kapsamında İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adres ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 tombala makinası, 4 televizyon, çok sayıda çekiliş topları ile tombala kartı ele geçirildi.

Adreste bulunan M.M. ile P.H. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.