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Güncel
AA 17.10.2023 10:48

Eskişehir'de jandarma operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 9-15 Ekim tarihlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de jandarma operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. Farklı tarihlerde "Uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan bir şüpheli yakalandı, bir şüpheliye ise işlem yapıldı.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan ise 2 farklı olayda 2 şüpheli yakalandı, 2 şüpheliye de işlem uygulandı.

Operasyonlarda, 32 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar, hassas terazi, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma okul servis araçlarını denetledi

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından 9-13 Ekim tarihlerinde okul servis araçlarına yönelik özel denetimler icra edildi.

65 okul servis aracının kontrol edildiği denetimde, 2 okul servisine 1902 lira idari para cezası kesildi.

47 servis aracı sürücüsüne Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan "Güvenli Servis Kullanım Kartı" dağıtıldı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

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