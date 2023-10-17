Mavi Nefes Otobüsü Yalova’da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının desteklediği Deniz Temiz Derneği-TURMEPA ve Garanti BBVA’nın iş birliği ile başlatılan, deniz kirliliğini önlemek adına Marmara Denizi’nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi devam ediyor.

Öğrencilerin deniz kirliliğini önlemek üzere proje geliştirecekleri çeşitli atölyelerin yer aldığı Mavi Nefes Eğitim Otobüsü’nün bu kez durağı Yalova oldu. Marmara Denizi’ni koruyacak Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsü Yalova Belediyesi’nin katkılarıyla kent meydanında yerini aldı.

Projenin açılış seremonisine Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Kalkan, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Bahaddin Erbay, Yalova Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık İl Müdürü Emirhan Balkaya ile öğrenciler katıldı. Projeye tam destek Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, otobüste robotik kodlama üzerine eğitim alan öğrencilerle de bir araya geldi. TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, projeye verdiği destekler nedeniyle Başkan Tutuk’a plaket takdim etti.

TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, projeyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Göknar, “Biz TURMEPA olarak Türkiye’nin her yerinde verdiğimiz eğitimlerle denizi sevdirmeye ve denizlerimizi koruma bilincini aşılamaya çalışıyoruz. Bugün sevgili çocuklarımızın da katılımıyla durağımız Yalova oldu. Otobüs içerisinde Sıfır Atık Mavi farkındalık çalışmaları kapsamında Üretim Becerileri Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi gerçekleştireceğiz. Mavi Nefes Projemiz kapsamında 2 yılda çevrimiçi eğitimlerle binlerce kişiye ulaştık. Üçüncü yılımızda 13 bini aşkın öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Böylece projemiz kapsamında toplamda 7 ilimizde 60 bin öğrenciye ve 4 bin öğretmene ulaşmış olacağız” dedi.

Yalova Belediyesi’nin Mavi Nefes Projesi’ne ve eğitim otobüsüne ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu ifade eden Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise, “Yapılan bu farkındalık eğitimleri ile öğrencilerimize denizi sevdiriyor, deniz kirliliğine karşı alınabilecek önlemler hakkında çocuklarımız bilgilendiriliyor. O nedenle bu projeyi oldukça önemsiyor ve bizler de tam destek veriyoruz” diye konuştu.