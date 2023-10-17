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Güncel
AA 17.10.2023 10:31

Kütahya'da mantar toplarken ormanda kaybolan kişi Bursa'da bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan kişi, Bursa'nın Harmancık ilçesinde bulundu.

Kütahya'da mantar toplarken ormanda kaybolan kişi Bursa'da bulundu

Alabarda Çamalan köyünde ikamet eden ve mantar toplamak için dün sabah ormanlık alana giden Erdoğan Sezer'in (65), akşam evine dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı ve çevre illerden gelen arama kurtarma ekiplerince, Sezer'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Ormanda yolunu kaybederek yaklaşık 30 kilometre yürüdüğü belirlenen Sezer, Bursa'nın Harmancık ilçesindeki Balatdanişment Mahallesi yakınlarında bulundu.

Sezer'in, geceyi ormanda geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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