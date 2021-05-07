Haber Giriş: 7 Mayıs 2021 Cuma 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de "insan ticareti, fuhşa teşvik" gibi suçları işledikleri iddia edilen 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda yakalanan insan ticareti yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 5 Mayıs'ta "insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini" suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlene eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan S.A.S, M.K. ile M.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler S.A.S, M.K. ile M.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Operasyon kapsamında daha önce emniyette işlemleri tamamlanan 8 kadın ile 25 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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