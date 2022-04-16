Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karacahöyük Mahallesi'nde bir inşattan silah sesleri duyulduğu bilgisi üzerine bu bölgeye gitti.

Ekipler, inşaatta yaptıkları araştırmada D.T'nin hedef olarak dizdiği şişelere ateş ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlının üzerinde seri numarası silinmiş ruhsatsız tabanca, 5 tabanca fişeği ve yeni atıldığı tespit edilen 8 boş kovan ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "meskun mahalde ateş etmek"ten yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.