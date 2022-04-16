İstanbul’da su kesintisi…16 Nisan 2022 İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 16 Nisan 2022 su kesintisi listesi...
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Beyoğlu
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Kocatepe Mah,Kulaksız Mah,Kececi Piri Mah,Kılıçali Paşa Mah,Piripaşa Mah,Örnektepe Mah,Şehit Muhtar Mah,Sütlüce Mah,Çukur Mah,Katipmustafa Çelebi Mah,Cihangir Mah,Fetihtepe Mah,Bostan Mah,Bülbül Mah,Gümüşsuyu Mah,Hüseyinağa Mah,Kaptanpaşa Mah,Hacıahmet Mah,Halıcıoğlu Mah
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Arıza Sebebi
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:
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Terfi Merkezi Arızası
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Açıklama
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:
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Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
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Başlama Tarihi
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:
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16.04.2022 09:02
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Bitiş Tarihi
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:
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Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Beşiktaş
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Vişnezade Mah,Muradiye Mah
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Arıza Sebebi
|
:
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Terfi Merkezi Arızası
|
Açıklama
|
:
|
Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
16.04.2022 09:02
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
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:
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Eyüpsultan
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Mimar Sinan Mah,Mithatpaşa Mah,Güzeltepe Mah,Alibeyköy Mah,Göktürk Merkez Mah
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Arıza Sebebi
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:
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Terfi Merkezi Arızası
|
Açıklama
|
:
|
Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
16.04.2022 09:02
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Kağıthane
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Etkilenen Mahalleler
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:
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Ortabayır Mah,Nurtepe Mah,Merkez Mah,Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah,Seyrantepe Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah,Gürsel Mah,Gültepe Mah,Emniyet Evleri Mah,Hürriyet Mah,Harmantepe Mah,Hamidiye Mah
|
Arıza Sebebi
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:
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Terfi Merkezi Arızası
|
Açıklama
|
:
|
Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
16.04.2022 09:02
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
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:
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Şişli
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Kuştepe Mah,Mecidiyeköy Mah,Halaskargazi Mah,Halide Edip Adıvar Mah,İnönü Mah,İzzet Paşa Mah,Merkez Mah,Meşrutiyet Mah,Cumhuriyet Mah,Duatepe Mah,19 Mayıs Mah,Bozkurt Mah,Fulya Mah,Gülbahar Mah,Ergenekon Mah,Feriköy Mah
|
Arıza Sebebi
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:
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Terfi Merkezi Arızası
|
Açıklama
|
:
|
Terfı Merkezınde Yapılacak Bakım Onarım Çalışmalarından Dolayı Tesıs Işletme Dışı Kalmıştır.
|
Başlama Tarihi
|
:
|
16.04.2022 09:02
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Arıza Kesinti
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İlçe
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:
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Fatih
|
Etkilenen Mahalleler
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:
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Derviş Ali Mah,Balat Mah
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Arıza Sebebi
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:
|
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
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Başlama Tarihi
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:
|
16.04.2022 11:21
|
Bitiş Tarihi
|
:
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Çalışmanın tahmini olarak 16.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.