Şirintepe Mahallesi Of Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 ABB 377 plakalı park halindeki hafriyat yüklü kamyon, henüz öğrenilemeyen nedenle hareket ederek sokakta bulunan 3 otomobile zarar verdikten sonra bir apartmanın garaj kısmına çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve binada hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.