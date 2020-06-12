Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi
[Fotoğraf: AA]
Nilüfer ilçesinde vatandaşlar, gövdesinden yarılarak devrilen ağaçtaki dutları yedi.
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi.
Kentte şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Fethiye Mahallesi Ağalar Sokak'ta bir dut ağacı, gövdesinden yarılarak yola devrildi. Bunu görenler, devrilen ağaçtaki dutları yedi.
Mustafa Atmaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, aniden rüzgar çıkınca birden gürültüyle sokağa çıktıklarını ve dut ağacının gövdesinden yarılarak devrildiğini gördüklerini söyledi.
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