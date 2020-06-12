Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 7 zanlı yakalandı.
Aramalarda 637 gram esrar ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Öte yandan, 34 kişi hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı.
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