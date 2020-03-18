Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de cep telefonu ve bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Kent merkezindeki bir iş yerinden 20 cep telefonu ile 2 dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, F.A'yı yakaladı.
Zanlının evinde yapılan aramalarda, çalıntı malzemeler ile hırsızlık olayında kullanıldığı belirlenen demir kesme makası ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sıradaki Haber
Afrin'in terörden kurtarılmasının 2. yılı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz