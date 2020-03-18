Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde Köprüçayı Nehri sazlık alanının üç bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 10 dönüm sazlık alan zarar gördü.