Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te sağanak nedeniyle istinat duvarı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, istinat duvarının sağanak nedeniyle çökmesi sonucu bir otomobil hasar gördü. Park halindeki bir otomobil hasar gördü
Kentte akşam saatlerinde başlayan ve geç saatlerde etkisi arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şiddeti sağanak nedeniyle GATEM Şekerciler ve Kuruyemişçiler Sitesinin istinat duvarının bir bölümü çöktü, ağaçlar devrildi.
Park halindeki bir otomobilin hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı.
Sabah saatlerinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra enkazı kaldırmaya başladı.
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