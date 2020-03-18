Haber Giriş: Kaynak: AA
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü
Fenerbahçe Kulübü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Fenerbahçe Kulübü, bir mesaj yayımladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya tarihine geçen en önemli muharebelerden Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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