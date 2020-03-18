Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularını 5-9 Ekim tarihleri arasında alacak.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları 5-9 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuru tarihleri daha önce 6-10 Nisan olarak ilan edilmişti.

Öte yandan, Amasya İl Özel İdare'sinin Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Amasya'da bir jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesindeki 4 bin 780 hektarlık jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, açık teklif artırma usulüyle ihale edilecek.

Muhammen bedeli 12 milyon lira ve geçici teminat bedeli 360 bin lira olarak belirlenen sahanın ihalesi, 30 Mart Pazartesi günü saat 14.00'te Amasya İl Özel İdaresi'nde yapılacak.

İstekliler tekliflerini ihale gün ve saatine kadar iletebilecek.