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Güncel
İHA 04.05.2024 10:40

Eskişehir için zirai don ve kırağı uyarısı

Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde zirai don ve kırağı beklenmesi nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Eskişehir için zirai don ve kırağı uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından sarı koduyla yayınlanan uyarı raporuna göre, pazar gününden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Buna bağlı olarak pazartesi sabah saatlerine kadar Bursa, Bilecik ve Kütahya çevrelerinde salı sabah saatlerine kadar, Eskişehir çevreleri ile Bursa’nın güney ilçelerinde ise hafif kuvvette zirai don hadisesi bekleniyor. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerle uğraşan çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

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