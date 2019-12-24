Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski Kırıkhan Belediye Başkanı Aydın Falay'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında hayatını kaybeden Falay için Kırıkhan Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Falay'ın her zaman Kırıkhan hizmetkarı ve herkesin abisi olarak hatırlayacaklarını söyledi.

Falay'ın cenazesi törenin ardından Mahmutlu Mahalle Mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA