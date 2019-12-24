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Hoparlörün içine saklanan uyuşturucuyu polis köpeği buldu24 Aralık 2019 Salı 14:23 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 14:25
Çanakkale'de, araç hoparlörünün içine saklanan uyuşturucu, narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada bulundu.
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik Gelibolu ilçesinde önceden belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, araç hoparlörünün içine saklanmış 2 kilogram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ile bir miktar sentetik uyuştucu ele geçirildi.
Narkotik köpeği "Şila" tarafından yeri tespit edilen uyuşturucuya el konuldu.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA