Bartın'ın Amasra ilçesinde, Kocaköy köyünde Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bir kıraathanede kumar ve sigara makineleri olarak bilinen sigaramatik kumar makinesi tespit edildi.

Sigaramatik cihazı ve içerisinde bulunan sigara ve paraya jandarma ekiplerince el konulurken, kıraathane sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldığı bildirildi.



Kaynak: AA