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Bartın'da kumar baskını24 Aralık 2019 Salı 14:27 - Son Güncelleme 24 Aralık 2019 Salı 14:28
Bartın'ın Amasra ilçesinde jandarma tarafından yapılan kumar baskınında 'sigaramatik' kumar cihazına el konuldu.
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Amasra ilçesinde, Kocaköy köyünde Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde bir kıraathanede kumar ve sigara makineleri olarak bilinen sigaramatik kumar makinesi tespit edildi.
Sigaramatik cihazı ve içerisinde bulunan sigara ve paraya jandarma ekiplerince el konulurken, kıraathane sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
Kaynak: AA