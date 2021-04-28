Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta bir otomobil alev aldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta, sigara içerken sürücüsünün bidonla benzin doldurduğu otomobil, deposuna düşen sigara külü nedeniyle alev alarak yandı.
Olay, Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi sigara içip bidonla otomobiline benzin koymaya çalışırken, külünün depoya düşmesi sonucu yangın çıktı.
Alevler kısa sürede otomobilin tamamını kaplarken, aracın sahibi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.
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