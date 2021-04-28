Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ'da sahte temizlik malzemesi operasyonu: 1 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çeşitli markaların ismini kullanarak üretilen 2 tondan fazla sahte temizlik malzemesi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sahte temizlik maddesinin Elazığ’a getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine tespit edilen araç kent girişinde durduruldu.
Araçta yapılan arama, bilinen bazı markaların ismi kullanılarak, kaçak üretilen 500 litre çamaşır suyu, 573 kilogram toz deterjan, 980 Litre sıvı deterjan ve 142 adet şampuan ele geçirildi.
2 tondan fazla taklit ürüne el konulurken, şüpheli İ.H.K. gözaltına alındı.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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