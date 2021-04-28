Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da sahte barkodlu 22 ton gübre ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, sahte barkodlu çuvallara doldurulmuş 22 ton gübre ele geçirildi.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerineJandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübe ilçesinde sahte barkodlu gübre bulunduğu ihbarı üzerine M.D.'nin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 22 ton sahte barkodlu gübre ele geçirildi.
M.D. gözaltına alındı, gübrelere el konuldu.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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