İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Muş'ta Muşlu Tefeci Çetesi denilen gruba yönelik 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Anadolu yakasında faaliyet gösteren ve tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silahla tehdit ve yağma gibi suçlara karıştığı belirlenen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince 11 adreste yapılan aramalarda çeteye ait olduğu tespit edilen çok sayıda materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.