Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de bir evde uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'de evde sentetik uyuşturucu imal edip sattığı belirlenen zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imal edilip satıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Evde 2 kilo 645 gram sentetik uyuşturucu, 730 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 3 gram eroin, 26 uyuşturucu hap ile 409 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi.
Bulunan maddeyle yaklaşık 40 kilogram sentetik uyuşturucu imal edilebileceği belirtildi.
Ekiplerin, firari şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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