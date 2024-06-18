Erzurum'dan 5 ayda 489 bin 771 kişi uçtu

Erzurum Havaalanından 2024 yılının ilk beş ayında 3 bin 170 uçuş gerçekleşti ve toplam 489 bin 771 kişi uçtu.



Beş ayda Erzurum Havalimanından 3 bin 111 iç hat ve 59 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 3 bin 70 iç hat uçuşu gerçekleşti. Erzurum'da beş ayda 486 bin 246 iç hatlar ve 3 bin 525 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde beş ayda 413 bin 515 yolcu hareketi oldu.



Beş ay içinde Erzurum Havalimanında 2 bin 799 ticari uçak trafiği gerçekleşti



4 bin 21 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılında 33 ton kargo trafiği gerçekleşti.