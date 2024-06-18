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Güncel
İHA 18.06.2024 17:09

Erzurum'dan 5 ayda 489 bin 771 kişi uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2024 yılı beş aylık hava trafiği rakamlarını açıkladı.

Erzurum'dan 5 ayda 489 bin 771 kişi uçtu

Erzurum Havaalanından 2024 yılının ilk beş ayında 3 bin 170 uçuş gerçekleşti ve toplam 489 bin 771 kişi uçtu.

Beş ayda Erzurum Havalimanından 3 bin 111 iç hat ve 59 dış uçuş gerçekleşti. 2023 yılında aynı dönemde toplam 3 bin 70 iç hat uçuşu gerçekleşti. Erzurum'da beş ayda 486 bin 246 iç hatlar ve 3 bin 525 kişi dış hatlardan uçak hizmetinden yararlandı. 2023 yılında aynı dönemde beş ayda 413 bin 515 yolcu hareketi oldu.

Beş ay içinde Erzurum Havalimanında 2 bin 799 ticari uçak trafiği gerçekleşti

4 bin 21 ton yük trafiği oldu. Bu yükler bagaj, kargo ve posta olarak ifade ediliyor. 2024 yılında 33 ton kargo trafiği gerçekleşti.

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