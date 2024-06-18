Artvin’de cip dereye uçtu: 4 yaralı

Kaza sabah saatlerinde ilçenin Kireçli köyü Koşliyet Mahallesi'nde meydana geldi.



Özkan S. idaresindeki 3cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye yuvarlandı.



Kazada dere yatağında ters dönen araçtaki sürücü ile eşi Nurdane S., Turgut ve eşi İfaze E. yaralandı. Yaralılar, ihbarla çağrılan ambulanslarla Şavşat ve Artvin devlet hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan ve vücutlarında kırıklar oluşan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.