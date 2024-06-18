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Güncel
AA 18.06.2024 16:28

Osmaneli'de karşı şeride geçerek kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip kamyonete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Osmaneli'de karşı şeride geçerek kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

M.T. yönetimindeki otomobil, Haceloğlu Mahallesi İstanbul Caddesi'nde sabaha karşı kontrolden çıkarak yuvarlanıp karşı şeritte park halindeki kamyonete çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan M.T. itfaiye görevlilerince otomobilden çıkarıldı.

İlk müdahalenin ardından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazalı araç ise çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

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Bilecik Trafik Kazası Polis İstanbul
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