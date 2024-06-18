Afyonkarahisar'da bayramlaşma programı düzenlendi

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Taş Medrese'deki programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Yiğitbaşı, bayramlaşmanın çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Afyonkarahisar olarak hepimiz bir aileyiz" ifadesini kullandı.

Uyum ve birliktelik mesajı veren Vali Yiğitbaşı, "Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Bizleri bu bayrak altında, bu toprağın üzerinde sonsuza kadar yaşamayı ve bütün dünya milletlerine örnek olmayı bizlere nasip etsin. Bu bayramda kurbanla birlikte dedikoduyu, yalanı, arkadan konuşmayı da hep birlikte öz eleştiri yaparak kesmeyi başarmalıyız. Bayramlar birlik olabilmek adına önemli günler." dedi.

Törende, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar milletvekili Mehmet Taytak ve Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaparak, katılımcıların bayramını kutladı.

Yiğitbaşı ve il protokolü, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığındaki personelle bayramlaştı, Hava ve Polis Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakıp, dua etti.