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Güncel
AA 15.11.2023 13:17

Erzurum'da yaralı bulunan çakal tedavinin ardından doğaya bırakıldı

Erzurum'da yaralı bulunan çakal, Kars'taki 2 aylık tedavisi sonrasında doğaya salındı.

Erzurum'da yaralı bulunan çakal tedavinin ardından doğaya bırakıldı

Oltu ilçesinde kırsal alanda yaklaşık 2 ay önce yaralı halde çakal gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Oltu Şefliğine bildirdi.

DKMP ekiplerince koruma altına alınan ve veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından muayene edilen hayvanın kalçasında kırıklar tespit edildi.

Erzurum'da yaralı bulunan çakal tedavinin ardından doğaya bırakıldı

Çakal, ilk müdahale ve bakımın ardından tedavi edilmek üzere Kars Kafkas Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan hayvan, Erzurum'da DKMP ekiplerince doğal yaşam alanına bırakıldı.

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