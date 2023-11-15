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Güncel
AA 15.11.2023 12:46

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

Bilecik'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Pazaryeri Bilecik kara yolunun 6. kilometresinde E.C. idaresindeki araç elektrik arızası yaptı.

Yardım için gelen M.B. idaresindeki araç yol kenarında beklerken kamyonet sollamaya geçti.

Rampa aşağı inen M.A. idaresindeki minibüs kamyonet ani fren yaparak yol vermek istedi arkadan gelen F.E. idaresindeki otomobil duramayarak arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen F.E. idaresindeki otomobil diğer araçlara çarparak durabildi.

Meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hafif yaralanırken 1 araç kullanılamaz hale gelirken diğer araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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Bilecik Trafik Kazası
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