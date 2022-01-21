Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da yaban keçisi avlayan iki kişiye para cezası kesildi
[Fotoğraf: AA]
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki av koruma faaliyet ve denetimlerini sürdürüyor.
Bu çerçevede Tortum ilçesinde DKMP ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yukarısivri Mahallesi mevkisinde yapılan koruma kontrol faaliyetleri sırasında yaban keçisi avı yaptığı belirtilen iki kişiyi tespit etti.
Ekipler tespit ettikleri iki kişiye idari para cezası uygularken bir ruhsatsız tüfeğe de el koydu.
Yetkililer, jandarma ekiplerine kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
Etiketler: Erzurum Doğal Yaşam
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