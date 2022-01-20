Van

Van`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.



Adıyaman



Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.



Şırnak



Şırnak`ta devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.



Kahramanmaraş



Kahramanmaraş`ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.



Bingöl



Bingöl`de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, merkez ve tüm ilçelerde eğitime yarın ara verildiği açıklandı.



Şanlıurfa



Şanlıurfa`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.



Mardin



Mardin`de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.



Malatya



Malatya`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.