Yarın okullar tatil mi? 21 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili olan iller…
Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar da tatil edildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi?
Van
Van`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Adıyaman
Adıyaman Valiliği, kar yağışı sonrasında yaşanan buzlanma nedeniyle okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.
Şırnak
Şırnak`ta devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş`ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği açıklandı.
Bingöl
Bingöl`de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, merkez ve tüm ilçelerde eğitime yarın ara verildiği açıklandı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında eğitime ara verildi.
Mardin
Mardin`de etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın tatil edildiği açıklandı.
Malatya
Malatya`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
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