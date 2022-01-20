Elazığ'da olumsuz hava şartları ve artan buzlanma dolayısıyla il genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime yarın da ara verildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memur ve diğer kamu görevlileri de bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

Kar yağışı nedeniyle geçtiğimiz 2 gün de okullar tatil edilmişti.