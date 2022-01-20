Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, törende yaptığı konuşmada, bünyelerine kattıkları yerli ve milli 8 yol süpürme araçlarının sahadaki personele ciddi kolaylık sağladığını söyledi.

Hizmete giren yerli ve milli araçlar evlerdeki elektrik süpürgeleri gibi çalışıyor.

Kentin temiz olmasını çok arzu ettiklerini vurgulayan Özlü, dar mekanlarda yaptığımız temizlik çalışmalarında sahalarda çalışan personellerin sıkıntı yaşadığını, araçlarla bu problemi de çözdüklerini belirtti.

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Fatih Albayrak ve belediye personelinin katıldığı tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.