Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta bodrum katında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Irmak Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın daire olarak kullanılan bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, bodrum katında hasara neden oldu.
Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.
Sıradaki Haber
Yarın okullar tatil mi? 21 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil? İşte kar tatili olan iller…
Yükleniyor lütfen bekleyiniz