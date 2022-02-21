Haber Giriş: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı serbest bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ile örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli serbest bırakıldı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önceki gün, örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının sözde yıl dönümü olması nedeniyle gerçekleşmesi muhtemel terör eylemlerin önlenmesi ve PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
'Terör örgütü propagandası yapma', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme', 'terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yapma' suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden biri savcılıktan, diğerleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Erzurum PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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