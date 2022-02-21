Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yolçatı mevkisindeki kontrol noktasında bir minibüsü durdurdu.

"Okşan" adlı dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı 650 kilogram tütün bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.